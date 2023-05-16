الكتلة الإسلامية تفوز في انتخابات طلبة جامعة النجاح في نابلس

أعلنت الكتلة الإسلامية- كتلة فلسطين المسلمة فوزها في انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس في الضفة المحتلة، بأربعين (40) مقعداً، في مجلس اتحاد الطلبة، بعد غياب قصري لأكثر من 16 عاماً بين ملاحقة ومطاردة ومقارعة..

واعتبرت الفوز، تأكيد لانحياز شعبنا الواضح، والتفافه الرصين حول خيار المقاومة المتصاعد لدحر هذه العدو عن أرضنا وقدسنا وأقصانا، قائلةً:" مبارك لكلّ مقاوم ومرابط.. هنيئا لكل كتيبة وسرية.. قبلة على جبين كل أم شهيد وأسير وجريح."

وشكرت إدارة الجامعة ممثلة برئيس مجلس أمنائها ورئيسها وكل أعضاء هيئتيها الأكاديمية والإدارية على هذا الجهد الكبير الذي بذلته لإنجاح هذا العرس الديمقراطي الرائع.

وأهدت فوزها هذا لأسرة جامعتنا الحبيبة، طلبة وأساتذة وعاملين، وفي مقدمتهم شهداء وأسرى وجرحى هذا الصرح الوطني الأكاديمي العريق.

كما باركت لكافة الكتل الطلابية المشاركة، إخوتنا في حركة الشبيبة الطلابية ورفاقنا في جبهة العمل والقطب الطلابي، وندعوهم جميعاً للاحتفال بهذا العرس الديمقراطي والعمل سوياً للمحافظة على إنجاز هذا الاستحقاق سنوياً ودون انقطاع مهما كانت الظروف.

وأكدت لجموع طلبة جامعتنا بأنا ماضية في تنفيذ برنامجها النقابي الذي وعد به، جنباً إلى جنب مع كل الكتل الطلابية ومكونات الجامعة.

وعاهدت على المضي قدماً وبكل السبل للمساهمة في تطويرها والارتقاء بكل ما فيها، نحو منارة وطنية وصرح أكاديمي يُخرّج الأبطال وبناة المستقبل.