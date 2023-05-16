الحكم على أسيرين من جنين بالسّجن المؤبد أربع مرات و20 عامًا

قال نادي الأسير اليوم الثلاثاء 16/5/2023، أن الاحتلال حكم على الأسيرين أسعد يوسف الرفاعي، وصبحي عماد صبيحات من بلدة رمانة في جنين بالضفة المحتلة، بالسّجن المؤبد أربع مرات و20 عاماً لكل منهما.

ووفقاً لنادي الأسير فالاحتلال يتهم الأسيرين بتنفيذ عملية فدائية في الأراضي المحتلة عام 1948، أدت إلى مقتل أربعة مستوطنين، وإصابة آخرين.

يشار إلى أنّ الرفاعي وصبيحات اُعتقلا بتاريخ 8/5/2022 ، وذلك بعد مطاردة استمرت لأيام، بعد تنفيذ العملية.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منازل عائلتي الأسيرين، وذلك في إطار جريمة العقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى