الاحتلال يتأهب لإطلاق صواريخ يوم الخميس

قالت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء 16/5/2023، أن منظومة "إسرائيل" الأمنية قررت رفع مستوى حالة التأهب بالقدس والاستعداد لإطلاق صواريخ من غزة يوم مسيرة الأعلام.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، قررت المنظومة الأمنية الإسرائيلية، رفع مستوى التأهب خشية من إطلاق صواريخ من غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس، إن المسيرة ستسير كما هو مخطط له، مهددًا كل من يحاول عرقلتها بتصفيته.

ومن المقرر أن يشارك الآلاف من المستوطنين في المسيرة التي يقودها اليمين المتطرف.

ويتوقع أن يشارك في المسيرة أعضاء من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، والكنيست.

ودعت فصائل وفعاليات فلسطينية مختلفة، الثلاثاء، المقدسيين وأهالي الداخل المحتل، للرباط في المسجد الأقصى، والتصدي لمحاولات المستوطنين اقتحام المسجد، وكذلك التصدي لمسيرة الأعلام التي ستنظم يوم الخميس المقبل.