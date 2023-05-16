د. الحساينة: شُعاع دم الشهداء الزكيّ يُلوِّن الأفق من معركة أُحد إلى "ثأر الأحرار"

أكد عضو المكتب السياسي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. يوسف الحساينة، راثيًا شهداء معركة "ثأر الأحرار"، التي خاضتها "سرايا القدس" والمقاومة الفلسطينية، أن شعاع دم الشهداء الزكيّ يُلوِّن الأُفق من معركة أُحد إلى غزَّة، حيث معركة "ثأر الأحرار".

وقال د. الحساينة في تصريح عبر صفحته: "هذا العشق لهذه الدماء سرمديٌ، وعميقٌ في الرُّوح".

وأضاف :"يا هذا القلب المكلوم اصبر، امْنح بعض الصَّبر للعيون الدامعة؛ لتوقف سكب العبرات الحارقة، فمن عشقناهم وعشقنا خطّهم ودربهم ترجّلوا وتعجّلوا ليرضوا الله".

وتابع د. الحساينة قائلاً: "شهادة لا تليق إلاّ بكم أيَّها الأطهار، وبفلسطينكم، وقدسكم، وسراياكم المُحمَّديَّة المظفّرة".