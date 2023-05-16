عطايا: لن نسمح للعدو بتفرقة شملنا وسنستمر على درب الشهداء القادة حتى تحرير فلسطين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إحسان عطايا، أن الشهداء الذين ارتقوا في هذه المعركة شكلوا عنوان نصر هذه الأمة ورسموا مستقبل هذه الأمة بثباتهم وتضحياتهم وتقديمهم أرواحهم على هذا الطريق.

جاء ذلك خلال مهرجان أقامه تجمع العلماء المسلمين في الضاحية الجنوبية في بيروت بمناسبة النصر الذي حققته حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في معركة "ثأر الأحرار".

وقال عطايا في تصريحات صحفية: "لن نسمح للعدو أن يفرق شملنا ولن نسمح له أن يكسرنا، وسنستمر على درب الشهداء القادة حتى تحرير الهدف الأخير وهو تحرير فلسطين والقدس والمقدسات من العدو المجرم".

وأضاف: "نعجز أمام الصورة التي رسمها الشهداء الذين ارتقوا في هذه المعركة، والذين يلونون صورة النصر بدمائهم".

وتابع: "الكل شريك في هذا الانتصار، والكلشريك في هذا الإنجاز، متأملاً تحقيق إنجازات قادمة لسرايا القدس والمقاومة في جولات قادمة مع العدو الصهيوني.

وأشار إلى أن المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" حيث تواصلوا معنا وابدوا كل الدعم، قائلاً: "إن الشكر يفيض على كل الأحبة في المقاومة في المنطقة.

وأضاف: "الأخوة في حزب الله كانوا جاهزين لأن يساهموا في إسنادي حقيقي وهذا ما أكده سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير.