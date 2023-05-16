القيادي الحرازين: مهرجان "ثأر الأحرار" المرتقب يحمل رسائل عدة ودلالات قوية

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، محمد الحرازين، أنَّ المهرجان الحاشد الذي ستنظمه الحركة الجمعة، يأتي تأبيناً للشهداء القادة الذين خاضوا ببسالة معركة "ثأر الأحرار"، مع إشارته إلى انَّ المهرجان يتضمن سلسلةٍ من الرسالة والدلالات المهمة.

ومن المقرر أن تنظم حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس، مهرجاناً مركزياً حاشداً يحمل اسم معركة "ثأر الأحرار"؛ وذلك وفاءً لدماء الشهداء القادة العِظام الذين ارتقوا في المعركة البطولية.

وأوضح القيادي الحرازين في تصريحٍ وزعه المكتب الاعلامي، أنَّ المهرجان سيقام يوم الجمعة المقبل في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، بعد صلاة العصر مباشرة".

وأكد أن رسالة المهرجان الأولى، ستكون موجهة للشعب الفلسطيني الذي يحتضنُ المقاومة التي لا يرى سواها خيار في استرداد الحقوق المسلوبة، مشيراً إلى انَّ بوصلة حركة الجهاد الإسلامي ستظل تشير نحو القدس حتى دحر الاحتلال عن أرضنا المحتلة.

وأوضح القيادي الحرازين، أنه سيشارك جميع أطياف شعبنا الفلسطيني، من فصائل فلسطينية، وفصائل الغرفة المشتركة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمخاتير والوجهاء، والكُتاب، لافتاً إلى أنَّ المهرجان سيكون بمثابة استفتاء على خيار المقاومة، وبيعة جديدة لقادتها على هذا الطريق.

وقال: "سيتخلل المهرجان كلمة الأمين العام للحركة الأخ المجاهد زياد النخالة، وكلمة لسرايا القدس، وكلمة للقوى الوطنية والإسلامية، وحضور لافت للإخوة الممثلين عن الغرفة المشتركة، وأهالي الشهداء، جمهور المقاومة.