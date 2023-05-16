بالفيديو والصور الأسيرة المحررة عطاف عليان تقرر وقف إضرابها عن الطعام

أعلنت الأسيرة المحررة عطاف عليان، اليوم الثلاثاء 16-5-2023، عن تعليق إضرابها المفتوح عن الطعام والذي بدأته قبل 10 ايام من أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، مطالبه بتحرير جثمان الشهيد خضر عدنان.

وجاء إعلان المحررة عليان بالطلب من عائلات الشهداء وعلى رأسهم عائلة الشهيد الشيخ خضر عدنان.

وقالت الأسيرة عطاف عليان في مؤتمر صحفي عقدته أمام مقر الصليب الأحمر حيث أستمرت في إضرابها واعتصامها طوال ال١٠ أيام إن تعليق الإضراب لا يعني وقف المطالبة بتسليم جثامين الشهداء وعلى رأسهم الشيخ خضر عدنان.

وتابعت:"صباح اليوم زارني مدير الصليب الأحمر الدولي الذي أبلغني أن هناك جهود تبذل من أجل تسليم جثمان الشيخ عدنان".

وأضافت:" سنواصل عملنا أن تتكلل هذه الجهود بتسليمه ودفنه بالقرب من والده تطبيقا عند وصيته".

من جهته قال محمد عليان والد الشهيد بهاء عليان في كلمه باسم اهالي الشهداء المحتجزه جثامينهم لدى الاحتلال نؤكد دعوتنا لجماهير شعبنا بالإلتفاف حول عائلات الشهداء بمعاركهم المتواصلة والوقوف الى جانبهم بكل الفعاليات.

وتابع:"تحريك الصليب الاحمر والمؤسسات يحتاج الى متابعة من قبل مؤسساتنا الدولية والمحلية وصلا لتحقيق الإفراج عن الشهيد خضر عدنان وباقي الشهداء المحتجزة جثامينهم".

















