القائد النخالة لوالدة الشهيد القائد أحمد أبو دقة: سننقش اسمه وأسماء كل الشهداء على جدران القدس بمشيئة الله

جدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، عهده لذوي الشهداء، بالمضي على درب الجهاد والمقاومة حتى تحرير القدس، بمشيئة الله. كما تعهد بنقش أسماء كل الشهداء على جدران المدينة.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي أجراه اليوم الثلاثاء، مع والدة الشهيد القائد المهندس أحمد محمود أبو دقة، من محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وخاطب النخالة والدة الشهيد أبو دقة قائلاً :«إننا إذ نودع الشهيد القائد الحبيب أحمد، وإخوانه الشهداء، نقول: هم كسبوا، ونحن خسرناهم كإخوة وقادة كان لهم دورهم الكبير في المقاومة».

وتابع :«أحمد كان له دور كبير في كل صاروخ يضرب المدن الصهيونية»، مستدركاً «نحن لا نعزيكِ، بل نقول شهادة مباركة لأحمد».

ومضى القائد النخالة يقول :«هذا تاريخ كبير يا أم محمد، وكل الناس يعرفون أم محمد، وجهادها ومثابرتها وكفاحها في تربية أبنائها الرجال».

واستطرد :«سيبقى أحمد رايةً عالية، وسننقش اسمه وأسماء كل الشهداء على جدران القدس».

وختم الأمين العام للجهاد الإسلامي حديثه قائلاً :«أسأل الله تعالى أن يهبك الصبر الجميل، ويربط على قلبك، ويجعلك سيدةً من سيدات أهل الجنة. أنتِ طول عمرك مجاهدة، واليوم أنتِ مجاهدة من طراز آخر مختلف».

بدورها، تضرعت والدة الشهيد أبو دقة إلى الله تعالى أن يحفظ أمين المقاومة «النخالة»، كي يظل متقدماً هذا الركب حتى النصر والتحرير.

من جانبه، قال الصيدلي جهاد، شقيق الشهيد أحمد للقائد النخالة :«امضِ بنا يا قائد المسيرة. أبناؤنا أبناؤك، وبيوتنا بيوتك، وإنا على العهد والبيعة، ولن نتخلف عن درب الشهداء ما حيينا.