صحيفة عبرية: العيش في الجنوب بات مرعباً

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن الكثير من المستوطنين باتوا يعيشون حالة رعب كبيرة من العيش في منطقة جنوب الكيان، مبينة أن هناك العديد من الحروب والجولات القتالية التي تخوضها "إسرائيل"، بلا مستقبل ولا هدف.

وقال الصحفي في صحيفة هأرتس العبرية جدعون ليفي: "إن الاستمرار في العيش في منطقة "الجنوب" على هذا النحو يعني العيش في رعب، مبيناً أن ذلك أيضاً يطال ووسط "إسرائيل".

وأضاف: "أن "التفاهة المروعة" لهذه الحرب الأخيرة تجعلها خطيرة للغاية، حيث اعتاد "الإسرائيليون" على فكرة أن هذا هو الحال، ولا يوجد شيء يمكن فعله حيال ذلك، وهناك حرب كل عام بدون سبب، بدون أي شيء نكسبه وبدون نتائج، فقط إراقة دماء".

وتابع ليفي: "الاستمرار في العيش في الجنوب على هذا النحو يعني قبول الوضع كمرسوم من السماء، أو من السياسيين الذين وصفهم بـ"الصقور والساخرين".

جدير ذكره أنه تركت الساعات التي سبقت رد حركة الجهاد الإسلامي على اغتيال قادته، بثقلها على مستوطني كيان الاحتلال الذين انتظروا طويلاً بدء سقوط الصواريخ من قطاع غزة.

وكان الاحتلال الصهيوني شن في الـ9 من الشهر الجاري عدواناً على قطاع غزة واستمر حتى أمس السبت 13-5-2023، مستهدفاً ثلاثة من قيادات سرايا القدس، وهم: الشهيد القائد: خليل البهتني مسؤول المنطقة الشمالية في سرايا القدس وعضو المجلس العسكري، والشهيد القائد جهاد الغنام أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس وقائد المنطقة الجنوبية فيها، والشهيد القائد طارق عز الدين أحد قادة العمل العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة المحتلة.