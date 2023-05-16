"داخلية غزة" تنشر كشف المسافرين ليوم غدٍ الأربعاء (17 مايو)

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء16/5/2023م، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء (17 مايو)

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أولوية السفر ستكون متاحة للأسماء المدرجة في كشف الحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/19) هنــــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/19) هنـــــــا، مطالبة بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما طالبت المسافرين بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات وضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مبينة أنها لن تسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.