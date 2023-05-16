القيادي رضوان: المساس بالمسجد الأقصى خط أحمر والمقاومة على جهوزية للدفاع عنه

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل رضوان، اليوم الثلاثاء16/5/2023م، أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للعدو الصهيوني تغيير قواعد الاشتباك التي رسختها في معركة "سيف القدس" غزة القدس غزة الأقصى.

وقال القيادي رضوان في تصريحات لـ"إذاعة صوت القدس" تابعها "مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مساس أو تجاوز للخطوط الحمراء من قبل العدو الصهيوني بحق المسجد الأقصى المبارك"، مشدداً على أن المسجد الأقصى خط أحمر دونه أرواحنا ودماؤنا وعلى العدو أن يفهم هذه المعادلة.

كما شدد على أن المقاومة ستبقي الدرع والسيف المدافع عن قدسنا، مؤكداً على أن المقاومة على جهوزية تامة للدفاع عن المسجد الأقصى مهما كلف ذلك من ثمن وعلى الاحتلال إلا يختبر صبر المقاومة وعلى الاحتلال أن يعلم هذه الثوابت عند المقاومة الفلسطينية لأجل ذلك نقول للعدو "أنت تلعب بالنار".

وبشأن التهديدات بعودة الاغتيالات، أكد القيادي في حماس أن تهديدات الاحتلال التي يطلقها تأتي بعد أن تفاجئ برد المقاومة عقب اغتيال قادة سرايا القدس وأبناء شعبنا الفلسطيني، لذلك لجأ لهذه التهديدات التي أثبتت فشله في تغيير قواعد الاشتباك التي رسختها المقاومة.

وشدد على أن تهديدات الاحتلال لن ترهب المقاومة الفلسطينية ولن تكسر شوكتها، محذراً الاحتلال من مغبة الاقدام على ارتكاب أي حماقة تستهدف أبناء شعبنا أو مقدساتنا أو أسرانا.

كما حذر القيادي رضوان العدو الصهيوني من أن أي مساس وتجاوز للخطوط الحمراء بحق الأقصى، سيقابلها استخدام كل إمكانيات المقاومة للدفاع على أقصانا وأبناء شعبنا الفلسطيني، داعياً جماهير شعبنا إلى شد الرحال للمسجد الأقصى وتكثيف الرباط إفشالا للمخططات التلمودية ودفاعاً عن المسجد الأقصى.