القائد النخالة يستقبل نائب الأمين العام للجبهة الشعبية 

استقبل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، نائب أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، على رأس وفد قيادي من الجبهة، بحضور قياديين من الحركة.

وخلال اللقاء، استعرض المجتمعون الوضع السياسي والميداني خلال معركة (ثأر الأحرار) وما بعدها، وأعربوا عن تقديرهم العالي لمواقف عوائل الشهداء ودور الحاضنة الشعبية في غزة، خلال العدوان، ولا سيما مواقف العزة التي أظهرها أصحاب البيوت المدمرة، ما أربكت حسابات العدوان.

واستعرض اللقاء الإدارة الميدانية للمعركة التي أفقدت العدو عنصر المباغتة، وأفشلت أهداف العدوان، مع استمرار عمل منظومة التحكم والسيطرة الميدانية ووحدة النيران وتوجيهها بكفاءة عالية، على الرغم من استشهاد ثلة من قادة سرايا القدس ومجاهديها، ما أجبر العدو على القبول بشرط المقاومة في التعهد بوقف استهداف الأفراد، إضافة إلى المدنيين والشقق السكنية.

وأكد المجتمعون على استمرار التنسيق والتكامل بين سرايا والقدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، التي قدمت خمسة من فرسانها خلال المعركة الأخيرة، وفصائل المقاومة كافة، مؤكدين على استمرار التنسيق في إطار وحدة وطنية فلسطينية أساسها المقاومة.



