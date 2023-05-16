القائد النخالة: دماء شهداء معركة "ثأر الأحرار" ستكون وقودا لاستمرار شعلة المقاومة والنضال الفلسطيني

أجرى مساء أمس الإثنين، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة سلسلة اتصالات بعوائل شهداء معركة "ثأر الأحرار" البطولية معزيًا ومباركًا بارتقاء الشهداء من قادة سرايا القدس وكتائب أبو علي مصطفى وكتائب المجاهدين وعوائل الأبرياء من أبناء شعبنا الذين كانوا هدفًا لآلة الإجرام الصهيوني.

وأكد القائد النخالة خلال اتصاله بالعوائل أن دماء الشهداء التي سالت ستكون وقود لاستمرار شعلة المقاومة والنضال الفلسطيني في وجه الإرهاب الصهيوني المتأصل، وستجدد العزيمة على مواصلة درب الجهاد والقتال حتى التحرير والعودة.

وأشاد القائد النخالة خلال اتصالاته بالصمود الكبير لعوائل الشهداء والحضور والاستعداد لبذل المزيد من التضحيات على طريق القدس وفلسطين في رسالة تحدي للعدو المجرم الذي أراد الفرقة بين الشعب الفلسطيني.

وأثنى القائد النخالة على الروح المعنوية العالية لأبناء شعبنا ومجاهديه وهم يقدمون أغلى ما يملكون ويسطرون أروع وأنبل الملاحم على أرض غزة الباسلة والضفة المنتفضة وفي كل فلسطين، مؤكداً على أن هذه النماذج الصامدة تبعث الأمل الكبير بأن الحرية والخلاص من العدو الصهيوني بات غير بعيد وأن كل قطرة دم تسيل تقربنا أكثر من فلسطين الحرة.

وأبدت عوائل الشهداء اعتزاها بالمقاومة وما قدمته من رسالة سامية وأداء مشرف بعد الغدر الصهيوني، مؤكدة أن دماء القادة والمجاهدين وكل قطرة دم سالت ستكون منارة على طريق القدس.

وأكد القائد النخالة في اتصالاته على استمرار حركة الجهاد الإسلامي وسراياها المظفرة بأداء واجبها في حماية المقدسات والإنسان الفلسطيني ومواصلة درب الكفاح الذي ارتقى الشهداء الأطهار وهم يؤدون واجبهم ورسالتهم عبره مقدمين أرواحهم فداء للوطن.