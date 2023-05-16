قوات الاحتلال تستولي على 3 مركبات جنوب الخليل

قالت مصادر صحفية، صباح اليوم الثلاثاء16/5/2023م " إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت اليوم على ثلاث مركبات وفتشت عدة منازل بمحافظة الخليل".

وبحسب المصادر ذاتها، فإن قوات الاحتلال داهمت قريه الزويدين بباديه يطا واستولت على ثلاث مركبات، بالإضافة لذلك فتشت عدة منازل في مدينة الخليل وعاثت بمحتوياتها خرابا، عرف من اصحابها شادي شاهين، وجواد أبو عيشة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني خاصة مع قدوم حكومة "نتنياهو" الحالية المتطرفة والتى تسعى من خلال وزرائها وعلى راسهم "بن غفير" توسيع الاستيطان والاعتداءات على شعبنا تحت حجج واهية، يقابلها دائما الفلسطيني بالصمود والتحدي.