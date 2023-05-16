قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً من الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023، عدة مواطنين من مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطناً بعد اقتحام عدد من محافظات وبلدات الضفة المحتلة.

ومن أريحا اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين بعد اقتحام مخيم عقبة جبر ومحاصرة منزل.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، مواطناً من بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة، وسلمت آخر بلاغاً لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم، في وقت اقتحمت فيه قرية الجلمة إلى الشمال الشرقي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن حملات اعتقالات ومداهمات بشكل متكرر في مناطق متعددة من الضفة والقدس المحتلة، بذرائع واهية هدفها التنغيص على حياة المواطنين وتشريدهم من أراضيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم.