وفيات وإصابات بحريق ضخم في نيوزيلندا

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وفقد 11 شخصاً آخرون صباح اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023، بحريق ضخم بنُزل في العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون، اليوم الثلاثاء.

وأشارت وسائل اعلام إلى مصرع ما لا يقل عن 10 أشخاص في حريق ضخم اندلع في نُزل بوسط العاصمة ويلينغتون، وسط أنباء عن احتمال زيادة أعداد القتلى.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأنه تم إجلاء العشرات بعد اندلاع حريق هائل في نزل بمدينة ويلينغتون في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فضلا عن وجود عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين، خاصة وأنه من المرجح سقوط المبنى جراء الحريق.

وأشارت إلى أن الحريق اندلع في نزل مكون من أربعة طوابق، وأن عدد القتلى المسجلين في الحريق وصل إلى 10 أشخاص، ولا يزال 11 شخصا آخرين في عداد المفقودين، مع إجلاء العشرات الآخرين.