بالفيديو إصابة برصاص الاحتلال واعتقال 6 آخرين خلال اقتحام "عقبة جبر" بأريحا

أُصيب شاب برصاص الاحتلال، واُعتقل 6 آخرين خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا في الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023، ومحاصرة أحد المنازل.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم عقبة جبر جنوب أريحا شرق الضفة الغربية، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة، ومحاصرة أحد المنازل في المخيم، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

ونشرت قوات الاحتلال قناصة في عدة بنايات خلال اقتحام مخيم عقبة جبر تزامنًا مع حصار أحد المنازل، قبل أن تعتقل 6 مواطنين، وتنسحب من المنطقة.