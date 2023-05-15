20 عملًا مقاومًا بالضَّفة المحتلَّة خلال 24ساعة الماضية

رصد مركز توثيق فلسطيني وقوع 20 عمليَّة للمقاومة بالضفَّة الفلسطينية المحتلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تنوَّعت ما بين إطلاق نار، وتصدي للمستوطنين وتحطيم لمركباتهم، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

وأوضح مركز المعلومات الفلسطيني (معطي) "وقوع 4 عمليات إطلاق نار، وعمليتيّ تصدي لاعتداءات المستوطنين، وتحطيم لمركبتين للمستوطنين، واندلاع مواجهات في 12 نقطة بمناطق عدة بالضفة المحتلَّة".

وتصدَّى مواطنون، وفق المركز، لاعتداءات المستوطنين في قرية المغير بمدينة رام الله، ورشقوهم بالحجارة وحطَّموا مركباتهم، إضافة إلى اندلاع مواجهات بـقريتيّ "عارورة" و"النبي صالح" في المدينة.

وأطلقَ مقاومون النَّار صوب قوات الاحتلال في بلدة "السيلة الحارثية" بجنين المحتلّة، تزامنًا مع اندلاع مواجهات عنيفة بين المواطنين وقُوَّات الاحتلال في البلدة.

وخاض مقاومون اشتباكات مُسلَّحة مع قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم "عسكر" والمساكن الشعبية في نابلس المحتلَّة، إلى جانب عملية إطلاق منفصلة صوب قُوَّات الاحتلال عند حاجز "بيت فوريك".

وبحسب مركز "معطي"، فقد ألقى المواطنون الحجارة صوب المستوطنين في بلدة "حُوَّارة"، وحطَّموا مركباتهم، فيما وقعت عملية إطلاق نار صوب قوات الاحتلال في مخيم "عسكر"، واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في المخيم.

كما اندلعت مواجهات مع قُوَّات الاحتلال في مخيم طولكرم، وبلدة "عزون" شرق قلقيلية، وعند المدخل الشمالي لبيت لحم، تخلَّلها إلقاء حجارة.

وشهدت البلدة القديمة في مدينة الخليل مواجهات بين المواطنين وقُوَّات الاحتلال، واندلاع مواجهات مماثلة في "بيت كاحل" و"بيت أمر" بالمدينة.