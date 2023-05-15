الاحتلال يقرر رفع حالة التأهب استعدادا لـ"مسيرة الأعلام" الخميس المقبل

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الإثنين15/5/2023م، " إن المنظومة الأمنيَّة قرَّرت رفع حالة التأهُّب إلى أعلى مستوى الخميس المقبل؛ لمواجهة التداعيات المحتملة فلسطينيًّا لـ "مسيرة الأعلام".

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن المنظومة الأمنية قرَّرت رَفع حالة التأهُّب إلى أعلى مستوياتها الخميس المقبل؛ استعدادًا لكل السيناريوهات المحتملة اثناء "مسيرة الأعلام" التي سيشارك فيها عدد من وزراء الحكومة الحالية وعلى راسهم المتطرف "بن غفير".

وفي تصريح سابق له اليوم، هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، باغتيال من يحاول الاستفزاز يوم الخميس المقبل يوم تنظيم ما يسمى "مسيرة الأعلام".

وقال "نتنياهو" في مقابلة مع قناة 14العبرية:" نفذنا عمليات اغتيال ليس فقط في قطاع غزة، بل أيضا بأماكن أخرى، ومن يستفزنا في يوم القدس - دمه مهدور - دمه مهدور".

يشار إلى أن فصائل المقاومة أرسلت عبر الوسيط رسالة للاحتلال مفادها، أن "الفصائل لن تسمح لحكومة الاحتلال بالانقضاض على المكتسبات التي حقّقتها المقاومة خلال معركة سيف القدس في عام 2021 في ما يتعلّق بالمسجد الأقصى وأنها قادرة على فتح معركة جديدة؛ لمنع تغيير الواقع في المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً " وفق صحيفة (الأخبار) اللبنانية.