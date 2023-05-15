كم ستبلغ درجات الحرارة ليوم غدٍ الثلاثاء في فلسطين؟

تحدث الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الإثنين15/5/2023م، عن طبيعة الحالة الجوية الفلسطينية المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتوقع الراصد العلامي عبر صفحته في "الفيس بوك"، أن يطرأ ارتفاع جديد على درجات الحرارة يوم غدٍ الثلاثاء، قائلاً" بكرا ارتفاع إضافي على الحرارة وجو أدفى من اليوم".

وفي وقت سابق، أكد العلامي أن طقس حار وصيفي بامتياز ستشهده الحالة الجوية الفلسطينية من يوم الأثنين وحتى يوم الأربعاء.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، فإن ارتفاع ملموس اخر طرأ على درجات الحرارة اليوم الاثنين لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.