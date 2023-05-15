خلال اتصال هاتفي..القائد النخالة يعزي باستشهاد الشهيد "عز الدين"

قدّم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة "أبو طارق"، واجب التعازي والمواساة لعائلة الشهيد القائد الكبير طارق عز الدين الذي ارتقى خلال معركة "ثأر الأحرار" التي قادتها سرايا القدس في قطاع غزة.

فقد هاتف الأمين العام عائلة الشهيد القائد طارق عز الدين معزياً بفقدانه وأبنائه "علي وميار"، ومباركاً استشهاده برفقة كوكبة من قادة سرايا القدس، مشيداً بصبر وصمود العائلة الكريمة بما قدمته من تضحية وعطاء من أجل الإسلام وفلسطين.

وأشاد القائد أبو طارق بمسيرة الشهيد طارق عز الدين ورحلته الجهادية المباركة في كل المراحل والتي ستبقى محل فخر لحركة الجهاد الإسلامي، داعياً المولى عز وجل الرحمة للشهيد والصبر والسلوان للعائلة الكريمة في جنين وغزة.

وأكد القائد النخالة خلال اتصاله بالعائلة، أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ستبقى على عهدها ووعدها، ولن تتراجع عن هذا الطريق الذي عمد بدماء الشهداء الأطهار، معتبراً أن عوائل الشهداء هم ذخر شعبنا وفخر مقاومتنا على طريق النصر والحرية.