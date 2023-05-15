مقاومون يستهدفون مستوطنة" شاكيد" غرب جنين بالرصاص

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين 15/5/2023م، بالرصاص مستوطنة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية "إن عملية إطلاق نار نفذها مقاومون تجاه مستوطنة شاكيد غرب جنين"

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الأخيرة تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.