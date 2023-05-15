"نتنياهو" يهدد: من يستفزنا في "يوم القدس" دمه مهدور

هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، مساء اليوم الإثنين15/5/2023م، باغتيال من يحاول الاستفزاز يوم الخميس المقبل يوم تنظيم ما يسمى "مسيرة الأعلام".

وقال "نتنياهو" في مقابلة مع قناة 14العبرية:" نفذنا عمليات اغتيال ليس فقط في قطاع غزة، بل أيضا بأماكن أخرى، ومن يستفزنا في يوم القدس - دمه مهدور - دمه مهدور".

وفي وقت سابق اليوم، أكد "نتنياهو" خلال مؤتمر صحفي، أن مسيرة الأعلام في القدس ستكون بترتيبها حسب مسارها المعتاد.

وأضاف نتنياهو، "حققنا الأهداف التي حددناها في بداية العملية العسكرية بغزة وكانت المبادرة والمفاجأة أهم عنصر فيها"

وأمس الأحد، هدد وزير الاستخبارات "الإسرائيلي يسرائيل كاتس"، باغتيال من يحاول عرقلة "مسيرة الأعلام" المقررة تنظيمها في مدينة القدس المحتلة يوم الخميس المقبل 18 مايو الجاري.

وأكد "كاتس"، أن مسيرة الأعلام ستتم كما جرت العادة من كل عام دون تغيير، مشدداً على أن أي تنظيم يحاول المس بالمسيرة وإطلاق الصواريخ تجاه "إسرائيل" لمنعها؛ فدم جميع قادته سيكون على طاولة التصفيات.

وتُصر شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" و"جماعات الهيكل" المزعوم على استمرار تنظيم "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة وفق مسارها المخطط لها، في ذكرى ما يسمى يوم "توحيد القدس" يوم الخميس.

يشار إلى أن مسيرة الأعلام عام 2021م، كانت أحد الأسباب الرئيسية في اندلاع مواجهة عسكرية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، اطلقت عليها المقاومة اسم "معركة سيف القدس"، دكت فيها كافة أراضينا المحتلة بعشرات الصواريخ بالإضافة لاستهداف عدد من الجيبات والاليات العسكرية على حدود غزة، موقعا عشرات القتلى في صفوف جنود الاحتلال.