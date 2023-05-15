مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية في بيت لحم

قالت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الإثنين15/5/2023م" مجموعة من مستوطني "معالي عاموس" المقامة عنوة على اراضي المواطنين شرق بيت لحم أحرقوا محاصيل زراعية تعود ملكيتها لعائلة عبيات".

وبحسب المصادر، فإن مجموعة من مستوطني "معالي عاموس" المقامة عنوة على اراضي المواطنين، أحرقوا محصولي الشعير والقمح في منطقة "واد عبيان" شرق القرية تعود للشقيقين علي ومحمد يوسف عبيات.

يشار إلى أن المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال صعدوا من اعتداءاتهم بحق سكان كيسان وممتلكاتهم، تمثلت بالاعتداء على رعاة الاغنام والهجوم على المنازل، وتجريف الأراضي.