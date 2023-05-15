المقاومة الفلسطينية : لن نصمت على جرائم الاحتلال

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن المقاومة لن تصمت أبدا على عدوان وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وشدّدت المقاومة الفلسطينية، في بيان صحفي، أن المعارك المتواصلة مع العدو الصهيوني وصموده في وجه الاقتلاع والتشريد والتهجير، تثبت أن الشعب الفلسطيني بات قاب قوسين او أدنى لإزالة أثارها الظالمة وانتزاع حقوقه المسلوبة وتحرير الأرض وتطهير المقدسات.

إليك نص بيان فصائل المقاومة الفلسطينية:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي صادر عن "فصائل المقاومة الفلسطينية".

نحيي صمود شعبنا ومقاومته الباسلة أمام غطرسة وعنجهية العدو الصهيوني خلال معركة "ثأر الأحرار البطولية" التي إستطاعت فيها الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة تحطيم الدرع الصهيوني وغرس السهم في قلب الكيان وأفشلت كل حسابات العدو بالاستفراد بالإخوة في حركة الجهاد الاسلامي وسرايا القدس .

نشيد بالأداء البطولي لأبطالنا الميامين في سرايا القدس والاذرع العسكرية لفصائل المقاومة الذين إستطاعوا خوض هذه المعركة بكل بسالة وبأس شديد، وأن يكسروا المعادلات وقواعد الإشتباك التي حاول العدو الصهيوني أن يفرضها على شعبنا ومقاومته الباسلة .

نتوجه بتحية إجلال الى غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة التي قادت هذه الجولة من جولات القتال والصراع مع العدو الصهيوني بكل حكمة وحنكة وإقتدار وإحترافية عسكرية ورسخت مفهوم العمل المشترك وأهميته لتحقيق الإنتصار، التي أدخلت تكتيكات قتالية جديدة أسقطت فيها هيبة العدو وشلت حركته وثأرت للقادة الشهداء وأبناء شعبنا .

نتوجه بالتحية للحاضنة الشعبية للمقاومة التي سطرت أروع الملاحم البطولية في الصبر والتحدي والتماسك رغم البطش والقصف والتدمير للمنازل وأفشلت مخططات العدو بضرب الجبهة الداخلية فكانت على مدار معركة ثأر الأحرار سندا وعنوانا للثبات والصمود .

في ذكرى نكبة شعبنا الفلسطيني ال 75 نؤكد أن معارك شعبنا المتواصلة مع العدو الصهيوني وصموده في وجه الاقتلاع والتشريد والتهجير تثبت اننا بتنا قاب قوسين او أدنى لإزالة أثارها الظالمة وانتزاع حقوقنا المسلوبة وتحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا.

رسالتنا للعدو الصهيوني أن شعبنا ومقاومته لن يصمت أبدا على فاشيته وجرائمه وإرهابه وعدوانه وأن معركة ثأر الأحرار التي كتبت فصلا جديدا من فصول المواجهة المحتدمة مع العدو المجرم على إمتدار أرض فلسطين وأن إغتيال القادة الأطهار لن يكسر إرادة شعبنا وسيكون ثمن هذه الجرائم والفاشية الصهيونية هو إجتثاث هذا الكيان الإرهابي من كل أرضنا الفلسطينية المباركة .

فصائل المقاومة الفلسطينية

الإثنين 25 شوال 1444هجري

الموافق 15 مايو أيار 2023م