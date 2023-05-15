داخلية غزة تعلن عن كشف اسماء المسافرين للسفر غدا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن كشف جديد من أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء (16مايو2023)

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد هو للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/19) هنـــــــــا ، وللحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/19) هنــــــــــا .

وأكدت الوازرة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

ودعت المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وطالبت الوزارة، بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما ودعت الوزارة، إلى ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.