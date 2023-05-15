غزة: الاقتصاد يُصدر تنويهاً مهماَ بشأن التسجيل لأضرار العدوان

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الاثنين 15 مايو 2023، تنويهاً مهماً بشأن التسجيل للأضرار الاقتصادية الناتجة عن العدوان "الإسرائيلي" الأخير بدأ من يوم أمس الأحد الموافق 14/5/2023 حتى 21/5/2023.

وطالبت الوزارة المتضررين بالإسراع في الإبلاغ عن الاضرار الاقتصادية حتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 21/5/2023 م، لحفظ حقهم في التسجيل وتقييم الاضرار بالوزارة.

ونوهت إلى أن الرابط مخصص للأضرار الاقتصادية فقط مع تجهيز الأوراق الثبوتية اللازمة لاستكمال ملف الأضرار الخاص بالمنشأة المسجلة عبر الرابط التالي: https://e.services.gov.ps/apps/eco_damage2023/1/create