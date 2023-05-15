الاحتلال يُخطر مواطناً من جنين بالاستيلاء على أرضه

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين 15 مايو 2023، مواطناً من قرية الجلمة شمال شرق جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بالاستيلاء على أرضه لصالح إقامة مقطع من جدار الضم والتوسع العنصري.

وقال المواطن صالح محمود أبو فرحة: إن قوات الاحتلال أبلغته بالاستيلاء على أرضه التي يملك فيها أوراقاً رسمية مسجلة في "الطابو"، لصالح إقامة مقطع جديد من جدار الضم والتوسع العنصري، مشيرا إلى أنه طالبه بعدم وضع مركبات على بعد 10 أمتار لأن الأرض أصبحت "منطقة عسكرية".

من جهته، قال رئيس المجلس القروي أمجد أبو فرحة: إن المواطنين يتخوفون من أن تكون هذه بداية لاستكمال الجدار، ما يؤدي إلى حرمانهم من الدخول إلى أراضيهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل هدم بيوت ومنشآت المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين، بذرائع واهية تهدف إلى الاستيلاء عليها وتوسيع البؤر الاستيطانية.