الاقتصاد تنشر رابط التسجيل للأضرار الاقتصادية جراء العدوان وحتى 21 مايو

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:32 م
15 مايو 2023
دمار واسع جراء قصف الاحتلال منزلاً في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (14).jpeg
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أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، أن التسجيل للأضرار الاقتصادية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الأخير بدأ من يوم أمس الأحد الموافق 14/5/2023 حتى 21/5/2023.

وطالبت الوزارة المتضررين بالإسراع في الإبلاغ عن الاضرار الاقتصادية حتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 21/5/2023 م، لحفظ حقهم في التسجيل وتقييم الاضرار بالوزارة .

 ولفتت إلى أن  الرابط مخصص للأضرار الاقتصادية فقط مع تجهيز الأوراق الثبوتية اللازمة لإستكمال ملف الأضرار الخاص بالمنشأة المسجلة عبر الرابط التالي :

https://e.services.gov.ps/apps/eco_damage2023/1/create

 

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