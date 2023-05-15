تأجلت مرتين ..تفاصيل يكشفها الاحتلال لأول مرة عن الضربة الأولى لاغتيال قادة سرايا القدس

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الاثنين 15/5/2023، تفاصيل جديدة حول عمليات الاغتيال التي نفذها الجيش الإسرائيلي في عمليته العسكرية التي جرت بغزة الأيام الماضية.

ووفقًا للصحيفة، فإن الضربة الافتتاحية التي شكلت الصدمة بالنسبة لحركة الجهاد الإسلامي بعد اغتيال 3 من أبرز قادة جناحها العسكري، كانت متزامنة وبفارق 4 ثوانٍ فقط ما بين كل ضربة والأخرى.

واستهدفت تلك العمليات، جهاد غنام في رفح، وخليل البهتيني، وطارق عزالدين في مدينة غزة.

وبينت الصحيفة، أن العملية استمرت أكثر من 116 ساعة، وشملت 4000 ساعة طيران حلقت فيها مختلف الطائرات في سماء قطاع غزة، ألقى خلالها سلاح الجو الإسرائيلي قرابة 400 قنبلة، منها 115 عبر طائرات بدون طيار، وتم مهاجمة 289 هدفًا.

وتقول الصحيفة، إنه بعد إطلاق الجهاد الإسلامي للصواريخ منذ في شهر رمضان بعد أحداث الأقصى، وحتى بدء العملية المفاجئة يوم الثلاثاء الماضي، كان كبار قادة الحركة تحت متابعة جهاز "الشاباك"، وتم تأجيل الضربة مرتين على الأقل بسبب ظروف تشغيلية، ولرغبة الجيش الإسرائيلي بالتخلص من كبار قادة الجهاد الإسلامي في نفس الوقت خلال أيام عادية، في عملية مفاجأة تعظم نجاح العملية.

ويشار الى ان قادة سرايا القدس خاضوا حرباً لمدة 5 أيام