بالصور عمله الخيري سبق استشهاده: هذا ما لا تعرفه عن الشهيد طارق عز الدين الإنسان

بعد أن وضعت الحرب أوزارها، بدأ المقاتل العسكري ينفض بدلته من غبار المعركة البطولية التي خاضها ببأس وبطولة، وتتكشف حكايات الشهداء الأبطال، فقبل أن يكون مقاتلاً شرساً فهو إنسان.. رسم له في العمل الخيري طريقاً يذكره في كل خطوة بعد استشهاده.. لتضاف لمسيرة جهاده ونضاله سطراً جديداً.. إنه الشهيد القائد طارق عز الدين.

القيادي عزالدين المحرر والمبعد إلى غزة ارتقى في قصف صهيوني استهدف منزله في التاسع من مايو 2023، فاستشهد معه طفلاه ميار(10 سنوات) وعلي (7 سنوات) ونجى من الجريمة، زوجته وابنه الأكبر محمد (25 عامًا) وطفله الأصغر عز الدين (عامان).

تمتلئ سيرة الشهيد عز الدين بحكاية مقاومة طويلة، لكن بدأت تتكشف أعماله الخيرية التي خطها بيده ولم يتردد في المشاركة فيها بعد اغتياله، ليضاف لسجله الجهادي، صفحة جديدة من المقاومة والتضحية بالبندقية تارة وبالعمل الخيري تارة أخرى.

طارق الذي أمضى في سجون الاحتلال ثلاث عشرة سنة وأفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى مع سلطات الاحتلال عام 2011، ارتقى فجر اليوم الثلاثاء، في غارات شنتها طائرات الاحتلال مع أفراد أسرته.

كتب داوود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي:" رحم الله الأخ الحبيب والصديق الكريم الودود صاحب الابتسامة الدائمة والقلب المفعم بالعطاء أبا محمد طارق عز الدين ..

عملنا معاً في كثير من المحطات ، فكان سريع البديهة مقداما جسورا ..

مسيرة مليئة بالأحداث التي كان فيها رجلاً قائدا ومسؤولاً متفانياً ..

تحدثنا قبل أسبوع من استشهاده عن مسجد شهداء جنين ، فقلت له بقي كذا وكذا … الخ

اتصل بي ليلة استشهاده ، وقال لي سأرسل لك تبرعا لتغطية تكاليف مستلزمات الانارة والكهرباء للمسجد ، قلت له خليها للصباح ، فاصر أن يبعثها … تم ذلك

وهذه صورة المظروف الذي أرسل فيه التبرع مكتوبا عليه بخط يده الشريفة الطاهرة النظيفة

جدير بالذكر، أن الشهيد طارق عز الدين "أبو محمد" ولد في عرابة بمحافظة جنين بتاريخ 1974/9/14، وشارك في فعاليات انتفاضة الحجارة عام 1987، وتعرض للاعتقال، وحُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2002 قضى منها نحو 13 عاما. أكمل دراسته الجامعية داخل سجون الاحتلال، فحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية ولاحقاً شهادة الماجستير، أُفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى عام 2011، وأُبعد إلى غزة. واصل العمل في خدمة قضية الأسرى والدفاع عنهم عبر المنابر الإعلامية.









