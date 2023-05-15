بعد فرز 99% من الأصوات : أردوغان يحصل على 49.39% وأوغلو 44.97%

أظهرت نتائج الانتخابات التركية بعد فرز 99.20% من الأصوات، تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان بنسبة 49.39%.

وبحسب وكالة الأناضول، فقد حصل كمال كليشدار أوغلو على 44.97%، وسنان أوغان على 5.21%.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد بلا مشاكل.

ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم: رجب طيب أردوغان، وكمال كيليتشدار أوغلو، وسنان أوغان، ومحرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من حسم النتيجة لصالحه، إذ لم يتجاوز أحد منهم 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاج إليها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.