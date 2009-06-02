حكومة هنية تقترح العمل المشترك مع الأردن لمواجهة مشروع « الوطن البديل »

فلسطين اليوم : غزة

دعت حكومة إسماعيل هنية في غزة، "القيادة الأردنية لتوحيد الجهود والعمل المشترك لمواجهة المشروع الإسرائيلي (جعل الأردن وطناً للفلسطينيين) المطروح بقوة"، مطالبةً بموقف عربي واضح ضد مشاريع التوطين الإسرائيلية".

وحذّر نائب رئيس الحكومة في غزة زياد الظاظا في حديث خاص مع مراسلنا من الأبعاد الخطيرة لطرح مشروع الوطن البديل على أعلى المستويات في "إسرائيل" في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ولفت الظاظا إلى تعاطي بعض السياسيين الفلسطينيين والأنظمة العربية مع المشروع الإسرائيلي.

وأكد نائب هنية رفض حكومته والشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده من أي عمليات توطين خارج الأراضي الفلسطينية؛ "لأن أرضنا هنا في فلسطين ولا يمكن أن نقبل غير فلسطين أرضاً ووطنا للفلسطينيين". وشدد على أن الشعب الفلسطيني "سيقاومه بكل ما أوتي من قوة".