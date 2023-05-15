استطلاع "إسرائيلي": الجهاد الإسلامي هو من انتصر في الجولة الأخيرة

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف العبرية، أمس الأحد، أن "إسرائيل" لم تنتصر في عدوانها الأخير على قطاع غزة.

وقال غالبية المستطلعة آراؤهم 55.7 بالمائة، بأن الجيش لم ينتصر، لأن مشكلة غزة ما زالت باقية.

وردا على سؤال "هل خرجت إسرائيل منتصرة من معركة الدرع والسهم؟" أجاب 32.1 بالمائة بـ نعم، فيما اعتقد 12.2 بالمائة أن الجيش لم ينتصر بالمعركة، بل إن "الجهاد الإسلامي" الذي انتصر فيها، بعد أن أصاب الجنوب بالشلل.

وتعرض قطاع غزة، فجر الثلاثاء الماضي، إلى عدوان إسرائيلي كبير بدأ باغتيال 3 من قادة الجهاز العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس"، وأسفر عن 33 شهيدا و190 جريحا ودمار كبير في المباني والمنشآت.

في حين تم الاتفاق بجهود مصرية وقطرية على وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، ودخل حيز التنفيذ، في تمام الساعة العاشرة من مساء أمس.

ونص الاتفاق، على ثلاثة بنود هي: وقف استهداف المدنيين، وهدم المنازل، واستهداف الأفراد.