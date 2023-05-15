ما حقيقة مقتل "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع في السودان؟

نفى محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الاثنين، ما وصفه بـ "الشائعات" التي تحدثت عن مقتله.

ونشر حميدتي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الأحد، نفى من خلالها "الشائعات" التي تحدثت عن مقتله، قائلا إن "الانقلابيين يعملون على أسلوب نشر الشائعات الهدامة التي تهدف تدمير السودان". على حد قوله.

وأوضح قائد الدعم السريع في السودان أنه هناك من "يروجون لمقتلي وكل ذلك كذب، ويظهر أنهم يعانون من الخسائر التي تلحق بهم"، مؤكدا أنه بصحة جيدة، وعلى نجاح المخططات العسكرية الخاصة بقواته.

وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي إلى 676 قتيلاً على الأقل و5576 جريحاً، وفق ما أعلن في وقت سابق اليوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان.