بالفيديو والصور شهيد برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر شرقي نابلس

استشهد شاب برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين 15 مايو 2023، خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب صالح صبرة "22 عاماً" متأثراً بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال باقتحام مخيم عسكر شرقي مدينة نابلس فجر اليوم.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مخيم عسكر فجر اليوم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة شابين أحدهما بجراح خطيرة قبل أن يُلعن عن استشهاد أحدهما قبل قليل.

وخلال المواجهات، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي في محيط مخيم عسكر شرق نابلس.





