إعلام عبري: (إسرائيل) تتوقع إطلاق صواريخ أثناء تنظيم مسيرة الأعلام بالقدس

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاحد، يأن سلطة الاحتلال الإسرائيلي تأخذ في الحسبان عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو المستوطنات والبلدات المحتلة، خلال تنظيم مسيرة الاعلام في مدينة القدس المحتلة التي ستنطلق عصر الخميس المقبل.

وذكر موقع "خدشوت يسرائيل" العبري، أن سلطة الاحتلال تتوقع إطلاق صواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية لمدينة القدس، عقب انطلاق هذه المسيرة الذي قد يشارك بها قرابة 100 ألف مستوطن، وما يليها من مواجهات في البلدة القديمة.

وقالت قناة كان العبرية: إن "الحكومة الإسرائيلية وفي كواليس وقف اطلاق النار، ادركت بأن الجهاد الإسلامي كان يحاول جر العملية العسكرية إلى موعد مسيرة الأعلام".

وأضافت أن "الجهاد الإسلامي كان يحاول من وراء ذلك، انضمام حركة حماس للمشاركة في العملية علنا، الأمر الذي عجّل بتوقيع وقف إطلاق النار"، وفق زعمها".

وكانت منظمات صهيونية قد دعت في وقت سابق، المستوطنين من أجل المشاركة في مسيرة الاعلام بمدينة القدس.

أصدرت شرطة الاحتلال، بيانا، قالت فيه: إنه "سيتم نشر نحو 2000 من عناصرها في القدس لتجهيز وتأمين المسيرة"، مشيرةً إلى أن المسيرة ستمر من مسارها المعتاد لا سيما باب العامود وستقام هناك رقصة الأعلام.