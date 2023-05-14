بالفيديو سرايا القدس تستهدف مركبة عسكرية للاحتلال في جنين

أعلنت سرايا القدس- مجموعة الشهيد طارق عزالدين، اليوم الأحد، استهداف مجاهديها مركبة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

إليك نص بيان سرايا القدس :

{فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ}

بلاغ عسكري صادر عن

..::: سرايـا القـدس - مجموعة الشهيد طارق عزالدين:::..

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا الأبطال مساء اليوم من استهداف «مركبة عسكرية تابعة للاحتلال»على سهل مرج ابن عامر مقابل بلدة اليامون بالقرب من مستوطنة تعنخيم بصليات من الرصاص.

قتالنا ماضٍ حتى القدس

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القـدس-مجموعة الشهيد طارق عزالدين

الأحد 14/5/2023