رئيس علماء المقاومة: معركة (ثأر الأحرار) سجلت انتصارًا جديدًا ضد الاحتلال بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين

أكد رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة، الشيخ ماهر حمود، اليوم الأحد، أن المقاومة الفلسطينية سجلت انتصارًا جديدًا في معركة (ثأر الأحرار)، بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين، معتبرًا هذا الانتصار أنه "يفتح الطريق للمستقبل في زوال الاحتلال الإسرائيلي وتحرير فلسطين".

وقال الشيخ حمود، في مقابلة مع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": "العدوان الأخير على غزة الذي استمر مدة خمسة أيام، لاقى تعاطفًا ملحوظاً من شعوب دول عدة مع القضية الفلسطينية، قد ترجم على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى".

وهنأ فصائل المقاومة الفلسطينية على رأسها حركة الجهاد الإسلامي بهذا الانتصار الذي وصفه بـ"العظيم".

وشدّد حمود، على أن المجتمع الدولي لا يزال يستنكر جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق المدنيين، موضحًا: أن "المنظمات الدولية ما زالت متأثر بالدعاية الصهيونية، وجزءً من منظومتها الاستعمارية".

وتابع رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة، حمود: إن "تطبيع بعض حكومات دول عربية مع الاحتلال عبر اتفاقات، قد ساعد الأخير معنويًا بالحد الأدنى في ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين؛ لكن ما خطط له العدو والمجتمع الدولي من خلال التطبيع لم يحصل منه الا القليل، وسيرتد عليهم".

وأوضح حمود، أن فصائل ومنظمات محور المقاومة في المنطقة العربية الذي تدعمه إيران، يتقدم بشكل واضح وهو في طور البناء لمواجهة قوى الاستكبار في مقدمها كيان الاحتلال، لبناء مستقبل أفضل، مطالبًا بتقديم مزيد من الدعم للمقاومة الفلسطينية وقضيتهم.

وهنأ جهود جمهورية مصر العربية الحثيثة في وقف إطلاق النار وإعلان الهدنة.

وشن جيش الاحتلال، عدوانًا عسكريًا على قطاع غزة، فجر الثلاثاء الماضي، وقصف خلالها أكثر من 15 منزلاً وشقة سكنية، بينما قصفت المقاومة المستوطنات والبلدات المحتلة بأكثر من ألف صاروخ ذات مديات واحجام متفاوتة، اسفرت عن مقتل مستوطن واصابة 77 أخرين.

وخلف هذا العدوان، 33 شهيدًا ونحو 147 إصابة بينهم أطفال وسيدات، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في غزة.

ودخل سريان وقف إطلاق النار عند الساعة العاشرة من مساء أمس السبت، وشملت الهدنة وقف الاحتلال لاستهداف المدنيين والمنازل والافراد.