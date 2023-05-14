قاآني: أهل غزة ومجاهديها يبتكرون رغم الحصار ويستمرون بإعداد القوة التي ترعب العدو

أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني، اسماعيل قآاني، أن الشعب الفلسطيني العظيم يزداد جيلاً بعد جيل صموداً وثباتاً.

جاء ذلك خلال رسالة من قائد "قوة القدس"، اسماعيل قآاني، إلى الشعب الفلسطيني وأهل غزة والفصائل الفلسطينية في الغرفة المشتركة، بمناسبة الانتصار في معركة "ثأر الأحرار".

وقال قآاني في تصريحات صحفية: "أهل غزة ومجاهديها يبتكرون، رغم الحصار والتحديات، وسائل العزة والدفاع والجهاد".

وأضاف قآاني: فصائل المقاومة بقياداتها وجميع كوادرها ومجاهديها، صمدوا وواجهوا كل أشكال الترهيب، واستمروا في إعداد القوة التي ترعب العدو وتصنع النصر".

وتابع: المجاهدون في القدس والضفة الغربية، وعلى امتداد أرض فلسطين، ثبتوا وأثبتوا أن فجر النصر بات قريباً".

وأردف قآاني: لقد سطّرتم أيها القادة في غرفة العمليات المشتركة، ملحمةً جديدة في تاريخ الصراع، وأثبتم مجدداً أنكم قادرون على كسر شوكة العدو وهزيمته".

وقال: لقد استطعتم بتعاونكم ووحدة صفكم، أن تضيفوا نصراً جديداً إلى انتصاراتكم السابقة، وهي انتصارات تشكل خطوات ثابتة نحو النصر النهائي".

وشدد قآاني على أن إيران مستمرة في الوقوف مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ومستمرة في تقوية محور المقاومة، حتى اجتثاث الكيان الصهيوني من عموم أرض فلسطين".

وأضاف قآاني: أتوجه بالشكر لأبطال حزب الله في لبنان، ولكافة حركات المقاومة على وقوفهم في وجه جرائم الكيان الصهيوني على أرض فلسطين".