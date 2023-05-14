الشرطة تكشف ملابسات مقتل فتاة في نابلس

كشفت الشرطة الفلسطينية في الضفة المحتلة، اليوم الأحد 14-5-2023، ملابسات جريمة مقتل فتاة تبلغ من العمر 20 عاما عُثر على جثتها اول امس شرق مدينة نابلس.

وقال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، ان قوة من شرطة المباحث العامه وطاقم الأدلة الجنائية والنيابة العامة وباسناد مركز شرطة عصيرة الشمالية باشروا باجراءات البحث والتحقيق في ظروف الحادث وتم نقل جثة المتوفاة إلى معهد الطب الشرعي والذي أثبت وجود عدة أعيرة نارية في أنحاء جسم المتوفاة".

وأضاف ارزيقات : "إدارة المباحث العامة تمكنت من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص الذي قام بتسليم نفسه إلى جهاز المخابرات العامة من ثم تم تسليمه إلى شرطة نابلس التي باشرت سماع أقواله وتم ضبط أداة الجريمة المستخدمة".