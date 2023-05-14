ضابط "إسرائيلي": الجهاد الاسلامي انتصر في المعركة..!

أكد اللواء المتقاعد في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يتسحاق باريك، اليوم الأحد 14-5-2023، أن العملية الأخيرة (ثأر الأحرار) انتصرت فيها حركة الجهاد الإسلامي وكان لها اليد العليا، على حد وصفه.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن اعتراف اللواء بريك جاء خلال حلقة نقاش بينه وبين كل من اللواء "غيرشون هكوهين" واللواء "أمتسيا تشين" في جيش الاحتلال حول العملية الأخيرة، حيث اتفق الثلاثة على أن "الجهاد الإسلامي" انتصر في هذه الجولة من القتالية.

وبحسب الجنرال باريك، فإن التعبير عن الفشل يكمن في حقيقة أن سلاح الجو لمدة 5 أيام غير قادر على منع إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه مدن وبلدات الداخل المحتل التي أدخلتها المقاومة تحت تهديد الصواريخ.

وكانت أطلقت سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية 1469 صاروخاً من قطاع غزة تجاه المستوطنات ومدن الداخل المحتل منذ يوم الأربعاء الماضي، في إطار معركة "ثأر الأحرار" التي استمرت خمسة أيام تصديًا لعدوان الاحتلال على القطاع واغتيال 6 من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي.