لجنة دعم الصحفيين: التحية واجبة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي كشفت جرائم الاحتلال خلال العدوان على غزة

وجهت لجنة دعم الصحفيين بالتحية والتقدير لكافة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية التي قامت بالتغطية الإعلامية بشكل مهني ومسؤول لمجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على مدار خمسة أيام متتالية.

كما وجهت اللجنة في تصريح صحفي اطلعت عليه"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، التحية والشكر على وجه الخصوص للمؤسسات الرسمية والإعلامية الخاصة التي فتحت أبوابها للصحفيين ووفرت لهم سبل التغطية وأدوات السلامة المهنية في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وعدم توفر هذه المستلزمات للصحفيين الفلسطينيين منذ سنوات طويلة.

وقالت :" إننا ونحن نثمن هذا الدور الإعلامي والمسؤول لنؤكد على أهمية استكمال التغطية لآثار العدوان الإسرائيلي وما خلفة من استهداف للمدنيين والأطفال والمقابر والمساجد والمؤسسات الصحية".

ولفتت "دعم الصحفيين" إلى أن المسؤولية الإعلامية تتطلب الاستمرار في مواصلة التغطية بكل أمانة ومسؤولية بعيداً عن التهويل والتحريف والإشاعات واعتماد المصادر الموثوقة دوماً.