الاحتلال يعترف: "سرايا القدس" أطلقت 1469 صاروخاً باتجاه "إسرائيل"

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية أطلقت 1469 قذائف صاروخية تجاه المدن والبلدات "الإسرائيلية" في وسط وجنوب كيان الاحتلال ومنطقة "غلاف غزة"، وذلك ردا على العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة الذي استمر 5 أيام.

وقال الجيش "الإسرائيلي" في بيان له، صباح اليوم الأحد: "تم إطلاق 1469 صاروخاً من قطاع غزة على "إسرائيل"، خلال جولة التصعيد التي استمرت 5 أيام، ضمن معركة "ثأر الأحرار." التي أطلقتها سرايا القدس رداً على استشهاد ثلاثة من قادتها".

وبحسب جيش الاحتلال، "فإن 1139 قذيفة صاروخية اجتازت السياج الأمني وسطقت في مناطق مختلفة من كيان الاحتلال، زاعماً أنه وفق سياسة الاعتراض المتبعة من قبل المنظومات الدفاعية والقبة الحديدية تم اعتراض 439 قذيفة صاروخية من بينهم صاروخين اعترضتهما منظومة "مقلاع داوود"، أحدهما في تل أبيب والآخر في جبال القدس" على حد زعمه.

كما زعم الجيش "الإسرائيلي" أن نحو 291 قذيفة صاروخية سقط وانفجرت داخل قطاع غزة، فيما سقطت 39 قذيفة صاروخية في البحر.

وفي الإطار، ادعى جيش الاحتلال أنه تم إطلاق 35 صاروخاً بعد وقف إطلاق النار الذي بدأ عند الساعة العاشرة من مساء أمس السبت 13-5-2023.

وكانت أطلقت سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية 1469 صاروخاً من قطاع غزة تجاه المستوطنات ومدن الداخل المحتل منذ يوم الأربعاء الماضي، في إطار معركة "ثأر الأحرار" التي استمرت خمسة أيام تصديًا لعدوان الاحتلال على القطاع واغتيال 6 من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي.