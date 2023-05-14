هيئة الأسرى: أسرى القدس الأشبال في دائرة الاستهداف "الاسرائيلي" الدائم  

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها الصادر اليوم الأحد، ما يتعرض له أسرى مدينة القدس الأشبال، من معاملة سيئة، وتعذيب نفسي وجسدي، منذ لحظة الاعتقال مرورا بالتحقيق والمحاكم.

وقالت محامية الهيئة هبة اغبارية بعد زيارتها لسجن الدامون: "حسب أغلب شهادات الأسرى الأشبال، فقد تعرضوا لمعاملة سيئة وصعبة من أفراد " الناحشون" في المحاكم والبوسطة، دون مراعاة لخصوصية كونهم أطفال وقاصرين، حيث قاموا بالاعتداء على الأسرى وضربهم والتنكيل بهم، الى جانب شتمهم واهانتهم ، والتعرض لهم كلما سنحت لهم الفرصة، مستغلين بذلك عدم وجود كاميرات توثق أفعالهم".

وبحسب المحامية، اغبارية، يستمر مسلسل العنف أثناء فترة التحقيق في سجن المسكوبية، حيث يقوم السجانون بالاعتداء على الأشبال والتفنن في ضربهم و ايذائهم، مستغلين بذلك غياب الكاميرات في هذه الغرف.

جدير ذكره أنه عادة ما يتم اخافة الأطفال وترهيبهم بالضرب قبل النحقيق، من أكثر من شخص مع تهديدهم بالاعتراف والانصياع لأقوال المحقق وتأكيدها، والا سوف يستمرون بتعذيبهم. بعدها يتم عرض الأشبال على محاكم، وغالبا ما تصدر بحقهم أحكاماً بالسجن لسنوات.