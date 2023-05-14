كهرباء غزة تُوضح جدول الكهرباء المعمول به حالياً

أكدت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الأحد14/5/2023م، أن جدول الكهرباء المعمول به هو 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة محمد ثابت: "نطمئن أبناء شعبنا بأن جدول الكهرباء هو 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل مع ساعات إضافية بعض الأحيان عند توفر زيادة على الكميات".

وبدأ صباح اليوم الأحد 14 مايو 2023، دخول الشاحنات المحملة بالوقود إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع.

وتحركت الشاحنات المحملة والبضائع داخل معبر كرم أبو سالم متجهة إلى القطاع، فيما بدأ دخول شاحنات الوقود بالتوجه لمحطة توليد الكهرباء.

وأعلن جيش الاحتلال الليلة الماضية عن إعادة فتح معابر غزة بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة برعاية مصرية بعد عدوان استمر خمسة أيام.

ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، شنت طائرات "إسرائيلية عدواناً على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 33 فلسطينياً بينهم 6 من قادة "سرايا القدس"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت "تل أبيب"، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين، قبل أن يُلعن عن وقف لإطلاق النار الساعة العاشرة من مساء يوم أمس السبت.