قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية

قالت مصادر صحفية فلسطينية، اليوم الأحد14/5/2023م" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين من مدينتي جنين ونابلس في الضفة الفلسطينية المحتلة".

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مؤمن نصري أبو الرب من بلدة قباطية جنوب جنين بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم".

في نابلس، اعتقلت الشابين "مجاهد الننش وأحمد الصباح" أثناء مرورهما على حاجز عسكري قرب دير شرف غرب المدينة واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وباعتقال الشبان الثلاثة، يصل عدد ما اعتقله الاحتلال منذ ساعات الصبح في الضفة الفلسطينية 5 شبان، بعدما زعم جهاز "الشاباك" أنه اعتقل الشابين إياد التكروري ومصعب مظهر خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس بتهمة تنفيذهما عملية حوارة في الخامس والعشرين من آذار الماضي التي أصيب فيها 3 جنود بينهم 2 إصابات خطيرة".