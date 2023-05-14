قناة عبرية: "الجهاد الإسلامي" أدخل مدن "إسرائيل" في مرمى صواريخه

أكدت العديد من وسائل الإعلام العبرية اليوم الأحد 14-5-2023، أن حركة الجهاد الإسلامي حققت عدة إنجازات وأهمها إدخال مدن "إسرائيل" في مرمى صواريخه.

وقال المراسل ومعلق الشؤون العربية في القناة 12 العبرية: "أنهى "الجهاد الإسلامي" هذه العملية بتحقيق عدة إنجازات على مستوى الوعي من حيث ادخال مدن "إسرائيل" في مدى صواريخه".

وأضاف المراسل: "لقد تعهد "الجهاد الإسلامي" بعدم ترك سلاحه والاستعداد للجولة القادمة".

وكانت أطلقت سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية 1469 صاروخاً من قطاع غزة تجاه المستوطنات ومدن الداخل المحتل منذ يوم الأربعاء الماضي، في إطار معركة "ثأر الأحرار" التي استمرت خمسة أيام تصديًا لعدوان الاحتلال على القطاع واغتيال 6 من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي