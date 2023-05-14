"داخلية غزة" تنشر كشف المسافرين ليوم غدٍ الإثنين(15 مايو)

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:39 م
14 مايو 2023
معبر رفح (2).jpeg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأحد14/5/2023م، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين (15 مايو).

وقالت الوزارة :" إن أولوية السفر ستكون للأسماء المدرجة في كشوفات الحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (2023/19)هنـــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/19)هنــــــا، مطالبة المسافرين ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، وضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات