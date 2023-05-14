"داخلية غزة" تنشر كشف المسافرين ليوم غدٍ الإثنين(15 مايو)

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأحد14/5/2023م، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين (15 مايو).

وقالت الوزارة :" إن أولوية السفر ستكون للأسماء المدرجة في كشوفات الحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (2023/19)هنـــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/19)هنــــــا، مطالبة المسافرين ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، وضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.