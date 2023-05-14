أبو عاذرة لـ"فلسطين اليوم": امتحانات الأونروا للطلبة في موعدها 23/5/2023

أكد فريد أبو عاذرة مسؤول برنامج التعليم بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الأحد 14/5/2023، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ستبقى في موعدها كما حدتت سابقاً".

وأوضح أبو عاذرة لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الامتحانات ستكون في موعدها كما حددت سابقاً.

ونشرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، في وقت سابق جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (2022-2023).

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2023 في الأونروا بتاريخ (24/5/2023 وتنتهي بتاريخ 31/5/2023).

علمًا أن بداية الاجازة الرسمية في مدارس الأونروا ستبدأ بتاريخ 1/6/2023.



